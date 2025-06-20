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В Уфе автомобиль протаранил светофор, пострадали 5 человек

В Уфе пять человек пострадали в ДТП с врезавшейся в светофор машиной
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Telegram-канал МЧС Башкортостан

В Уфе сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Сельской Богородской. По данным ведомства, машина врезалась в светофор, после чего вылетела с дороги.

На кадрах с места инцидента видно, что автомобиль получил серьезные повреждения, в основном на передней части.

Находившиеся внутри люди не смогли выбраться самостоятельно, для этого им понадобилась помощь спасателей. Всего медики госпитализировали пять человек, еще одного спасти не удалось.

На данный момент причину произошедшего выясняют.

До этого в Тюмени в аварии с фонарным столбом пострадала женщина. Машина врезалась в стоявший на месте Kia, после чего последний отбросило на столб. В результате конструкция упала на пешехода, пострадавшую госпитализировали, информация о травмах не уточняется.

Ранее в Белгороде двоих медиков не спасли после ДТП с машиной скорой помощи.

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