Автомобиль опрокинул фонарный столб на женщину в Тюмени

В Тюмени автомобиль врезался в фонарный столб, который упал на прохожую. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Тюмени 72.ru».

«Haval въехал в стоящий Kia, а затем его отбросило на столб. После чего столб упал на пешехода. Пострадала женщина 1958 года рождения, ее увезли в больницу», — отмечается в публикации.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. На видео с последствиями аварии видно, что женщина лежит на асфальте без движения, рядом с ней находится фонарный столб. Автомобиль Haval синего цвета с разбитой передней частью стоит на тротуаре. На проезжей части во встречном направлении стоит белый кроссовер Kia Soul.

Ранее в Тюмени водитель наехал на ноги гаишнику и попал на видео.