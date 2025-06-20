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В Волгограде сняты ограничения для самолетов

Росавиация снала ограничения для воздушных транспортных средств в аэропорту Волгограда
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Кирилл Брага/РИА Новости

Росавиация сняла ограничения для воздушных транспортных средств в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

В 23:13 мск в четверг, 19 июня, Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропорту Волгограда Гумрак.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.

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