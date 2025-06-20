В Волгограде сняты ограничения для самолетов

Росавиация сняла ограничения для воздушных транспортных средств в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.
В 23:13 мск в четверг, 19 июня, Кореняко сообщал о введении ограничений в аэропорту Волгограда Гумрак.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что регионы РФ обеспечат системой защиты от БПЛА.