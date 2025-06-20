Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронеж

Гусев: в небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

Дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежем были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет, отметил глава региона.

Он добавил, что в области сохраняется опасность атаки беспилотников.

До этого в минобороны сообщили, что системы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. В период с 8 до 11 часов утра (мск) по два дрона сбили над Рязанской и Астраханской областями, а по одному — над Ивановской, Ростовской и Тульской областями.

Минобороны передавало, что всего в ходе массированной атаки этой ночью было сбито 81 беспилотное устройство над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Подмосковье.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.