Суд дал четыре года замглавы Читы за подлог при благоустройстве парка

Заместителя руководителя администрации и председателя комитета городского хозяйства Читы Марину Попову признали виновной в превышении полномочий и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Об этом сообщило издание Chita.ru.

Ее обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при благоустройстве парка Угольщиков. Работы там начались в июле 2020 года. Во время них в парке вскрылись грунтовые воды, которые не были учтены в проекте. Однако сотрудница администрации приняла и оплатила некачественные и неоконченные работы.

Услышав приговор, Попова заплакала и схватилась за платок, пишет издание. Прокурор запрашивал для нее наказание в виде восьми лет колонии.

Кроме того, читинский суд назначил два года лишения свободы бывшему начальнику комитета городского хозяйства Евгению Гуцулу.

В законную силу приговор вступит в течение 15 суток.

На этой неделе в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего первого вице-мэра города Щучье в Курганской области Сергея Белова, которого подозревают в передаче сотрудникам городской администрации семи муниципальных квартир.

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