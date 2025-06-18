Экс-ректора смоленского университета приговорили к 12,5 года колонии

Промышленный районный суд города Смоленска приговорил бывшего ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца к 12,5 года колонии за ряд коррупционных преступлений. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Смоленской области.

«Он (Грец. — «Газета.Ru») признан виновным в совершении девяти преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), трех преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с октября 2015 года по декабрь 2021 года экс-ректор растратил имущество университета на сумму свыше 10 млн рублей, получил взятки на более чем 10 млн рублей, а также незаконно предоставлял предпринимателям помещения вуза для размещения оборудования для майнинга криптовалют. Помимо этого, Грец незаконно хранил на своей даче 570 патронов.

По иску прокуратуры суд обратил в доход государства недвижимость экс-ректора стоимостью более 20 млн рублей. Также у Греца конфисковали денежные средства, чья сумма превысила 10 млн рублей, и взыскал более 40 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Свое наказание Грец будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, бывшему ректору также запретили занимать определенные должности сроком на четыре года и ограничили свободу сроком на два года.

Ранее при обыске у смоленского ректора нашли золотые унитазы.