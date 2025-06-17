Студентка из Ярославля стала жертвой мошенников и лишилась почти 9 млн рублей

Студентка из Ярославля отдала мошенникам около 9 млн рублей, поверив в неожиданную доставку цветов. Об этом сообщили в полиции Ярославской области.

Недавно 22-летней девушке позвонил неизвестный, который представился курьером и сообщил о запланированной доставке цветов. Он попросил получательницу назвать код из пришедшего смс-уведомления. Она продиктовала его и вновь приняла звонок с неизвестного номера, на этот раз собеседница заявила, что третьи лица получили доступ в мобильное приложение банка, и убедила студентку снять накопления и перевести их на «безопасный счет».

«Студентка пришла в назначенное ей место в парк и передала неизвестной женщине сумку с наличными денежными средствами в сумме более 7 миллионов рублей. Спустя время девушке снова позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил продать принадлежащую ей дорогостоящую иномарку, а деньги от продажи также передать незнакомке», — говорится в сообщении.

Только тогда пострадавшая поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленников разыскивают.

Ранее россиянка с двумя высшими образованиями отдала мошенникам 2 млн рублей.