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Россиян предупредили об опасности голосовых сообщений и «кружочков»

Эксперт Петросян: отправка голосовых и видеосообщений может нести риски
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Shutterstock

Отправка голосовых и видеосообщений незнакомым людям может нести риски, аферисты могут использовать дипфейки для шантажа. Об этом сообщает aif.ru.

«Современные технологии, включая нейросети, позволяют злоумышленникам создавать дипфейки – поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие голос или внешность человека. Для этого мошенникам достаточно даже короткого образца голоса или видео», — сказал эксперт центра защиты данных ГК «Солар» Виталий Петросян.

По его словам, чаще всего жертвами подобного становятся ключевые сотрудники компаний. Так, аферисты могут использовать технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков голосовых сообщений руководства, официальных документов, официальных страниц руководства и так далее, предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что во избежание таких проблем, нужно исключить отправку голосовых и видеосообщений незнакомым лицам.

19 июня сообщалось, что одиннадцатиклассница из Челябинска продала восемь швейцарских часов отца и перевела миллионы мошенникам.

Ранее студентка из Ярославля отдала приславшим ей цветы мошенникам 9 млн рублей.

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