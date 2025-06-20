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Верховный суд допустил, что женщины могут быть причастны к изнасилованиям

Верховный суд постановил, что женщины могут быть соисполнителями изнасилований
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России после долгого обсуждения и рассмотрения постановил, что женщины могут быть соисполнителями изнасилований. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на обзор судебной практики.

Это будет касаться случаев групповых изнасилований.

«Содействие другому лицу в совершении им изнасилования и насильственных действий сексуального характера, оказанное осужденной путем применения физического насилия к потерпевшей, правильно квалифицировано как соисполнительство», — указано в постановлении Верховного суда.

Рассмотрение вопроса началось после того, как в 2022 году мужчина (Алексей Еремеев) и женщина (Ольга Васева) были признаны виновными в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следствие выяснило, что женщина помогала мужчине, удерживая жертву за руки. После изнасилования, сообщники избавились от пострадавшей.

Тогда в апелляции на приговор суда поступила жалоба — однако апелляция и кассация на судебное решение были отклонены, рассмотрения продолжались вплоть до того, как дело было доведено до Верховного суда.

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточить.

Ранее Совфед назначил нового зампреда Верховного суда России.

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