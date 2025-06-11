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В Совфеде призвали ужесточить ответственность за изнасилование

Сенатор Клишас: уголовную ответственность за изнасилование надо ужесточить
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РИА Новости

Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточить, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным Судом и Правительством», — написал сенатор.

Незадолго до этого замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева сообщила, что комиссия по законопроектной деятельности обсуждает предложение Генеральной прокуратуры России о снижении возраста уголовной ответственности по некоторым составам преступлений с 16 до 14 лет. В настоящее время с 14 лет несовершеннолетнего могут привлечь к уголовной ответственности за совершение ряда серьезных преступлений вроде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или изнасилования.

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