Россиянин решил избавиться от долгов и инвестировал в мошенников более 1,7 млн рублей

В Воронежской области 30-летний мужчина решил избавиться от долгов и инвестировал в мошенников более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Новоусманском районе. Сотрудник офиса продаж одной из компаний, пытаясь избавиться от долгов, согласился на поступившее ему в мессенджере от неизвестных предложение «выгодно инвестировать» в криптовалюту.

Не имея собственных средств, мужчина взял еще несколько кредитов и перевел более 1,7 млн рублей на указанные злоумышленниками счета. Позже он узнал, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Чувашии 42-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, доверившись мужчине с сайта знакомств. Он убедил женщину вложить деньги через «сайт биржи», пообещав высокий доход.

Ранее в Тверской области предприниматель инвестировал в мошенников 5,4 млн рублей.