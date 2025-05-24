В Тверской области предприниматель инвестировал в мошенников 5,4 млн рублей

В Тверской области сотрудники полиции задержали пособника мошенников, который выманил у местного бизнесмена более 5 млн рублей под видом инвестиций. Об этом сообщает областное управление МВД.

Предприниматель нашел в одном из мессенджеров чат с предложениями быстрого заработка на инвестициях. Он вступил в переписку с неизвестным, который обещал быстрый доход. Воодушевившись перспективой высокой прибыли, мужчина согласился действовать по инструкции лжеброкера.

Мужчина сделал три денежных перевода через банковское приложение по указанным ему номерам телефона на общую сумму почти 200 тыс рублей. «Инвестор» убедил его в том, что для получения высоких дивидендов требуется значительная сумма. Предприниматель оформил кредит на 2,8 млн рублей и передал их курьеру. Спустя несколько дней потерпевший оформил еще один кредит в отделении того же банка на сумму 1,9 млн рублей и также передал деньги неизвестному. Общий ущерб составил 5,4 млн рублей.

Сотрудники полиции установили личность пособника аферистов, им оказался 36-летний житель Подмосковья. В отделе полиции он сознался в том, что похищенные деньги переводил своим удаленным кураторам за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее москвичка поверила в замену кода на домофоне и лишилась 14,5 млн рублей.