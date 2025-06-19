Двух жительниц Курской области вернули с Украины

Еще двух жительниц Суджанского района Курской области, вывезенных украинскими военными из российского региона, вернули с Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Речь идет о жительницах сел Мартыновка и Гуево. Их доставили в Москву при содействии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Врио губернатора отправил за ними транспорт. Сотрудники правительства Курской области сопровождают их в дороге. Уже через несколько часов женщины будут дома, рассказал Хинштейн.

Женщин разместят в одном из пунктов временного размещения. Там им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь при необходимости.

Работа по возвращению жителей приграничных районов, которых вывезли на территорию Сумской области Украины, не останавливается, добавил врио главы региона.

До этого Хинштейн заявил, что ключевой задачей для региона является восстановление доверия населения к власти и демонстрация того, что государство заботится о гражданах.

Ранее Москалькова призвала Украину обеспечить курян необходимым по Женевской конвенции.