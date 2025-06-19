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Хинштейн определил важнейшую задачу властей Курской области

Хинштейн: важнейшая задача — вернуть доверие жителей Курской области к власти
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ключевой задачей для региона является восстановление доверия населения к власти и демонстрация того, что государство заботится о своих гражданах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ-2025.

«Важнейшая задача, которую мы должны решить и над которой работаем, – это восстановление доверия людей к власти», — подчеркнул Хинштейн.

Он также выразил уверенность в способности властей справиться с поставленными задачами.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

До этого Хинштейн сообщил о планах по созданию в городе Курчатове первого в своем роде поселка, спроектированного специально для размещения вынужденных переселенцев. По информации депутата, возведением комплекса займется Курский завод КПД имени А.Ф. Дериглазова. Общая площадь жилого фонда, который будет введен в эксплуатацию, составит 150 тысяч квадратных метров.

Ранее Хинштейн заявил, что соцобъекты в приграничье непригодны к восстановлению.

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ПМЭФ – 2025
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