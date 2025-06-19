Пьяный россиянин бросил в голову девушке аудиосистему во время ссоры в бане

В Татарстане мужчину будут судить за бросок аудиосистемы в голову девушке

В Татарстане будут судить 23-летнего мужчину, который во время ссоры в бане бросил в голову девушке аудиосистему. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 12 апреля на базе отдыха «Виктория» в Тукаевском районе. Житель Набережных Челнов в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры бросил аудиосистему в свою знакомую, причинив тем самым девушке травму головы. После этого он разбил ее смартфон. Ущерб оценили в 13,5 тысячи рублей.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Тюмени ударил девушку головой об бетонный пол из-за сломанных очков.