Житель Тюмени ударил девушку головой об бетонный пол из-за сломанных очков

В Тюмени юноша жестоко избил подругу из-за сломанных очков. Момент нападения сняли на камеру, его публикует Telegram-канал «ЧС Тюмень».

Инцидент произошел в подъезде дома по адресу Фармана Салманова, 26. По словам очевидцев, разъяренный молодой человек кричал: «очки сначала почини, потом прыгай» и с силой ударил голову девушки об пол.

В пресс-службе МВД по Тюменской области сообщили агентству URA.RU, что ведомство уже проводит проверку по факту произошедшего. Установлено, что от рук нападавшего пострадала его сожительница. Сейчас эксперты устанавливают тяжесть полученных ею травм.

До этого мужчина, сломавший жене нос из-за денежного спора после свадьбы, избежал наказания. Инцидент произошел в Азербайджане. По информации СМИ, после завершения свадебного торжества родители невесты, а также тетя девушки вернулись домой и поспорили из-за денег, собранных на свадьбе. Мужчина потребовал деньги у супруги, но в разговор вмешалась ее сестра и настояла на том, чтобы родственница не выполняла просьбу мужа. Тот разозлился и выгнал советчицу из дома. Но женщина вернулась и скандал продолжился: словесная перепалка переросла в драку, в которой мужчина сломал супруге нос. Позже дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее в Екатеринбурге мужчина назвал себя участником СВО и жестко избил девушку.