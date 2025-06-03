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Общество
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В Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника

Юная петербурженка сбежала из дома из-за отца-насильника
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге девушка сбежала из дома из-за отца-насильника, сообщает портал «Конкретно.ру».

В конце мая 17-летняя петербурженка обратилась за помощью к сотрудникам полиции, а затем попала в Центр социальной помощи семье и детям.

Несовершеннолетняя отказалась проживать вместе с родителями, объяснив свое решение тем, что с 2015-го по 2017 год родной отец совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Новгородской области отца осудили за изнасилование дочери-подростка. В марте 2024 года мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, дважды надругался над своей 13-летней дочерью. Его приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания в колонии особого режима.

Ранее в Нижегородской области 13-летний мальчик изнасиловал младшую сестру.

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