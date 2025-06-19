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Скончался петербургский историк и писатель Феликс Лурье

Историк и писатель Феликс Лурье скончался в возрасте 93 лет
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В Санкт-Петербурге ушел из жизни российский историк, библиограф и писатель Феликс Лурье. Об этом сообщило петербургское издательство «Вита Нова».

«С прискорбием сообщаем, что 19 июня ушел из жизни Феликс Моисеевич Лурье, замечательный автор и близкий друг нашего издательства», — говорится в публикации.

Издательство выразило соболезнования родственникам, друзьям и всем поклонникам Лурье.

Феликс Лурье родился 14 августа 1931 года в Ленинграде. С 1945 года работал на заводе и стройках, затем стал совмещать учебу в вечерней школе с работой в Горном институте. С 1956 года начал заниматься строительством подземных сооружений в Калужской области и Ленинграде, а также проектированием и испытанием металлических конструкций. После защиты диссертации был преподавателем в Горном институте, параллельно он изучал историю России, Италии и Италии. Лурье написал 46 книг и более 150 статей.

До этого сообщалось о смерти народной артистки России Натальи Теняковой.

Ранее умер знаменитый джазовый музыкант Мохоло-Мохоло.

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