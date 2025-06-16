Умер знаменитый джазовый музыкант Мохоло-Мохоло

Знаменитый барабанщик, член джазовой группы The Blue Notes Луи Мохоло-Мохоло скончался 13 июня после продолжительной болезни. Об этом сообщило издание Times Live.

«Он считается одним из самых важных джазовых барабанщиков в Южной Африке, известен своим вкладом в создание и развитие формы свободного джаза», — говорится в заявлении семьи.

В семье напомнили, что 85-летний Мохоло-Мохоло выступал против апартеида, из-за чего был вынужден перебраться из Южной Африки в Великобританию.

«От поселков Кейптауна до сцен Лондона и за его пределами его музыка говорила о сопротивлении, освобождении и безграничной силе творчества. Он был последним выжившим участником The Blue Notes, группы, смело забравшей свою музыку в изгнание во время апартеида и ставшей джазовым маяком культурного самовыражения и солидарности», — добавляют близкие.

В начале 1970-х Мохоло также был участником важной афро-рок-группы Assagai.

На родину музыкант вернулся в 2005 году.

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