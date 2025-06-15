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Хинштейн заявил, что соцобъекты в приграничье непригодны к восстановлению

Хинштейн: большинство соцобъектов в приграничье непригодны к восстановлению
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что большинство атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) объектов в приграничных районах региона непригодны к восстановлению. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с врио замгубернатора Владимиром Базаровым проехал по населенным пунктам Суджанского и Большесолдатского районов, после того как там было проведено разминирование.

«Большинство объектов, которые мы посмотрели — школы, детские сады, дома культуры, администрации, храмы — непригодны к восстановлению», — заявил он.

По его словам, будет правильно на месте этих объектов строить новые, современные и безопасные здания.

9 июня Хинштейн сообщил, что в результате ракетного удара по селу Пригородняя Слободка Рыльского района Курской области был поврежден культурно-досуговый центр имени Даниила Гранина.

Ранее СК возбудил дело после удара дрона ВСУ по дому в Курской области.

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