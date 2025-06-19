Хинштейн рассказал о строительстве поселка для вынужденных переселенцев

Хинштейн: первый поселок для вынужденных переселенцев появится в Курчатове

Первый поселок для вынужденных переселенцев появится в Курчатове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Комиссия определила лучший проект ЖК, которые были предложены инвестором. Им стал ЖК разной этажности (до 8-ми) с дворами без машин, игровыми площадками и прогулочным бульваром», — рассказал он.

Строительными работами займется Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова. Всего в эксплуатацию введут 150 тыс. квадратных метров жилья.

Хинштейн также сообщал, что строители из КНДР приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений. Он отметил, что не знает, когда именно северокорейские специалисты по разминированию начнут работать, добавив, что «чем раньше это произойдет, тем лучше».

О том, что шесть тысяч граждан КНДР прибудут в Курскую область для разминирования и восстановления территории, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам своего визита в Пхеньян. Отправку корейцев в российский регион одобрил лично Ким Чен Ын.

Ранее Хинштейн заявил, что соцобъекты в приграничье непригодны к восстановлению.