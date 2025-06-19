В белгородском селе дрон атаковал грузовой автомобиль, есть раненые

Двое мужчин ранены в белгородском селе Отрадное при атаке дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Отрадное в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль ранены двое мужчин.

«В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона на ГАЗель ранены двое мужчин», — сообщил он.

Пострадавшие попутным транспортом доставлены в Октябрьскую районную больницу. Он отметил, что для дальнейшего лечения бригада скорой доставляет их в областную клиническую больницу.

Также в четверг, 19 июня, Гладков сообщил, что мирный житель был ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в селе Двулучное Валуйского округа в Белгородской области. В Краснояружском районе в населенном пункте Красная Яруга, добавил Гладков, от удара БПЛА загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия — пожарные возгорание ликвидировали.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.