В Белгородской области пострадал мирный жители в результате атаки ВСУ

Мирный житель был ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Двулучное Валуйского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Лечение продолжит амбулаторно», — написал он.

В Краснояружском районе в населенном пункте Красная Яруга, добавил Гладков, от удара БПЛА загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия — пожарные возгорание ликвидировали.

В Шебекинском округе в населенном пункте Безлюдовка после прилета артиллерийского снаряда в частном доме огнем была уничтожена кровля, обрушился потолок одной из комнат, выбило окна, повреждение получила газовая труба.

«В поселке Ракитное беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта — в здании посечен фасад», — добавил губернатор.

До этого Гладков заявил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с применением 66 дронов и 90 снарядов.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.