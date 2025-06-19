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В МВД назвали число мигрантов, прибывших в Россию в 2024 году

МВД: в 2024 году в Россию прибыли более 6 миллионов мигрантов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В 2024 году в Россию прибыли более 6 миллионов мигрантов, причем около половины из них – с целью трудоустройства. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год — прим. ред.). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — рассказала Казакова в ходе сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».

Согласно материалам, представленным МВД на сессии, основная часть прибывших – это выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.

На прошлой неделе сообщалось, что число преступлений, совершаемых иностранцами в РФ, в первом квартале текущего года выросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее в Госдуме призвали отменить бесплатное образование для детей мигрантов.

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