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В МВД РФ заявили об увеличении количества совершаемых мигрантами преступлений

МВД РФ: число совершаемых мигрантами преступлений в начале года выросло на 15,3%
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число преступлений, совершаемых иностранцами в РФ, в первом квартале текущего года выросло на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Виталий Яковлев, передает ТАСС.

В четверг, 12 июня, он выступил на международной конференции «Мир, устойчивое развитие и миграция». Специалист отметил, что в РФ увеличивается количество «криминальных проявлений» со стороны граждан других государств, и выразил сожаление в связи с этим.

«Количество совершаемых иностранцами преступлений выросло на 15,3%. Если в абсолютные цифры, то за первый квартал этого года иностранцами в России совершено 12,5 тыс. преступлений», — сказал представитель МВД.

При этом Яковлев подчеркнул, что число совершивших преступления лиц за первый квартал 2025 года заметно снизилось по сравнению с показателем за январь–апрель прошлого года. Оно составило 7,8 тыс. человек.

20 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и предложил ввести обязательную биометрическую регистрацию для всех мигрантов. Он выразил уверенность, что подобные меры позволят стражам порядка более эффективно выявлять и пресекать любое противоправное поведение со стороны иностранцев.

Ранее в Совете безопасности России назвали недопустимым предоставление гражданства мигрантам с непогашенной судимостью.

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