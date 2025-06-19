На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бизнесмена Королева задержали за продажу поддельного билета на ПМЭФ

Mash: экс-директора франшизы «Крошка Картошка» задержали за продажу пропуска на ПМЭФ
close
Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

Бывшего директора франшизы «Крошка Картошка» Андрея Королева задержали по подозрению в продаже пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Покупатель — председатель коллегии «Московская коллегия адвокатов «Русланов и партнеры»», — говорится в сообщении.

Из представленной информации следует, что предприниматель взял с юриста миллион рублей. Однако документ для прохода на ПМЭФ оказался поддельным.

Как рассказывал сам пострадавший Руслан А., готовиться к мероприятию он начал заранее — еще весной. Помощь в оформлении документов предложил «53-летний Андрей», который пообещал оформить спецзаявку, писал Telegram-канал «Mash на Мойке». Однако на месте, уже в Петербурге, юрист обнаружил, что никакой заявки не было.

До этого издание «Фонтанка» сообщала, что в продаже поддельного билета подозревают генерального директора компании «Ситимаркет».

Ранее россияне рассказали, чего ожидают от ПМЭФ-2025.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами