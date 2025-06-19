Бизнесмена Королева задержали за продажу поддельного билета на ПМЭФ

Бывшего директора франшизы «Крошка Картошка» Андрея Королева задержали по подозрению в продаже пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Покупатель — председатель коллегии «Московская коллегия адвокатов «Русланов и партнеры»», — говорится в сообщении.

Из представленной информации следует, что предприниматель взял с юриста миллион рублей. Однако документ для прохода на ПМЭФ оказался поддельным.

Как рассказывал сам пострадавший Руслан А., готовиться к мероприятию он начал заранее — еще весной. Помощь в оформлении документов предложил «53-летний Андрей», который пообещал оформить спецзаявку, писал Telegram-канал «Mash на Мойке». Однако на месте, уже в Петербурге, юрист обнаружил, что никакой заявки не было.

До этого издание «Фонтанка» сообщала, что в продаже поддельного билета подозревают генерального директора компании «Ситимаркет».

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