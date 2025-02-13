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Во Франции задержали бывшего премьер-министра

Экс-премьера Франции Жана Кастекса задержали по подозрению в растрате госсредств
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AP

Бывшего премьер-министра Франции Жана Кастекса, который занимал этот пост в 2020-2022 годах, задержали по подозрению в растрате государственных средств и подделке документов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, это произошло утром 13 февраля. Экс-глава кабмина был задержан жандармами в городе Монпелье (административный центр департамента Эро на юге Франции).

BFMTV уточняет, что задержание связано с предварительным расследованием из-за решений, принятых Кастексом в 2017 году, когда он был главой сообщества коммун Конфлан Канигу (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции).

На прошлой неделе сообщалось, что бывший французский президент Николя Саркози получит электронный браслет и будет отбывать наказание за прослушку телефонных разговоров в домашних условиях. В декабре кассационный суд отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес решение о наказании «за коррупцию и торговлю влиянием». Юристы назвали этот приговор беспрецедентным.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в коррупции.

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