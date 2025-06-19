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Девушку, на которую упало дерево в Калининграде, не удалось спасти

Mash: в Калининграде не спасли девушку, на которую упало дерево
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Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде не спасли 21-летнюю девушку, которая впала в кому после того, как на нее упало дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

У пострадавшей в больнице началось воспаление легких, и ее состояние резко ухудшилось. Врачам не удалось спасти девушку. Она находилась в состоянии комы десять дней и не приходила в сознание.

Инцидент произошел 9 июня на Озерном проезде, где на проходившую по тротуару девушку обрушилась часть усыхающего дерева. Установлено, что это дерево росло на территории, арендуемой коммерческой организацией, и находилось в аварийном состоянии. Оно подлежало вырубке. Предварительно, должностные лица не проконтролировали состояние проблемного дерева. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и ответственных лиц.

Ранее сухая ветка пробила голову восьмилетней девочке в центре Нижнего Новгорода.

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