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Дело возбудили после того, как девушка впала в кому из-за упавшего дерева в Калининграде

В Калининграде возбудили дело после падения дерева на девушку
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Калининграде возбудили дело после того, как девушка получила тяжелые травмы из-за упавшего дерева. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 июня на Озерном проезде, где на проходившую по тротуару девушку обрушилась часть усыхающего дерева. Пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь.

Установлено, что дерево находилось в аварийном состоянии и подлежало вырубке. Участок, где оно росло, арендовала коммерческая организация. При этом должностные лица администрации Калининграда ненадлежаще исполняли обязанности по контролю за состоянием зеленых насаждений. Последнее обследование проблемного дерева проводилось в 2021 году.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие проводит комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента и виновных лиц. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что пострадавшая в Калининграде девушка впала в кому.

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