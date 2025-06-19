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Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии

Суд приговорил экс-зампреда комитета ТПП Чернина к десяти годам колонии
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя комитета Торгово-промышленной палаты Сергею Чернину, осудив его на 10 лет лишения свободы за хищение 385 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.

Согласно решению суда, Чернин признан виновным в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 и пунктами «а» и «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с ним наказание в виде лишения свободы на 8 и 6 лет получили генеральный директор ООО Институт «Газэнергопроект» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. Все трое были признаны виновными в хищении более 385 миллионов рублей, выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы по ликвидации накопленного экологического ущерба.

В процессе выполнения работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков подготовили проектно-сметную документацию с завышенными ценами на материалы, представив ее на утверждение ГБУ Нижегородской области «Экология региона», которое выступало заказчиком. В итоге работы были выполнены по значительно заниженной стоимости.

На днях бывший гендиректор оператора радиоактивных отходов Игорь Игин был приговорен к 11 годам колонии за получение взятки и незаконное хранение оружия.

Ранее экс-главу омского Красного Креста отправили в колонию за мошенничество.

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