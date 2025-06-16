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Бывшего гендиректора оператора радиоактивных отходов приговорили к тюрьме за взятку

Экс-глава оператора радиоактивных отходов Игин приговорен к 11 годам колонии
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Бывший гендиректор оператора радиоактивных отходов Игорь Игин приговорен к 11 годам колонии за получение взятки и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговорить Игина к 11 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 265 млн рублей», — заявил судья.

Игин также не сможет работать в области атомной электроэнергии, занимать руководящие и административные должности в течение пяти лет.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что следственный комитет России (СКР) подозревает генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», входящего в госкорпорацию «Росатом», Игоря Игина в получении взяток на сумму в 132,5 млн рублей.

Игин в 2008 году пришел в атомную отрасль из авиационной промышленности. В 2018 году он возглавил ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», являющееся единственной в России организацией, уполномоченной вести деятельность по окончательной изоляции отходов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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