Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

Поезда задерживаются в пути на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении поездов из-за остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На МЦД-2 и Рижском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Подольска из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на участке Павшино — Тушинская. Он уже отправился самостоятельно», — сказали в пресс-службе.

Там заявили, что ЦППК и МЖД предпринимают меры для сокращения опозданий.

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