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Россиянину, отошедшему от поезда в туалет, пришлось ехать снаружи вагона

В Дагестане пассажир поезда отошел в туалет, а потом ехал снаружи вагона
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Пассажир поезда, следовавшего из Махачкалы в Москву, провел часть пути снаружи вагона, так как не успел к отправлению состава. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 28 января. Проводник поезда заметил мужчину, который ехал снаружи, держась за поручни. Тогда состав остановили и запустили нарушителя внутрь. Во время разбирательства выяснилось, что зацепер — пассажир, который вышел на станции «Кизляр» и не успел вернуться до отправления состава. Мужчина пояснил, что пошел на остановке в туалет, а когда вернулся, поезд начал движение. В итоге он не придумал ничего лучше, как зацепиться за вагон. Экстремальная поездка продлилась 20 минут, пока начальник поезда не остановил поезд на 103-м километре «Разъезд №17 — Кара-Баглы».

Прибывшие на место сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте.

Ранее проехавшую на хвосте поезда в Московском метро девушку отправили под арест.

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