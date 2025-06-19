В ГД рассказали, сколько человек из недружественных стран переезжает в РФ ежемесячно

Бутина: 100-150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран

Около 100-150 человек каждый месяц переезжает в РФ из недружественных стран. Об этом сообщила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Сейчас около 100-150 человек каждый месяц, я вижу статистику, получают визу №702, это как раз переселение основано на единстве духовно-нравственных ценностей. В основном это семьи», — рассказала она.

По словам парламентария, в топе стран по-прежнему конкурируют за первое и второе место Франция и Германия, а после идут США, Австралия и Италия.

При этом Бутина отметила, что избрание Дональда Трампа американским президентом никак не сказалось на количестве переезжающих.

«Казалось бы, должно было быть все по другому, он должен был вроде бы вернуть консервативную повестку в Соединенные Штаты, но люди в это не поверили, и у нас как были переезжающие из США, так и остались», — сообщила депутат.

По словам Бутиной, переезд этих людей зачастую связан с неприятием неолиберальных ценностей, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-повестки, желанием воспитывать своих детей в традиционном обществе.

До этого переехавший в Россию британец рассказал, что в Москве его больше всего впечатлил уровень жизни граждан. Он отметил, что в ресторанах, несмотря на высокие цены, всегда много посетителей. Также, по его словам, в российской столице очень безопасно, и это сказывается на поведении граждан.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

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