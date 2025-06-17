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Финская семья рассказала, почему сменила Хельсинки на Волгоград

Репатриант Хокканен заявила, что не жалеет о переезде из Финляндии в РФ
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Игорь и Наталья Хокканен — финны по национальности, родившиеся еще в советской Эстонии, — рассказали Tsargrad.tv, почему решили перебраться из Хельсинки в Волгоград.

В Финляндии супруги жили с 1990 года, где успели построить бизнес и вырастить детей, однако, когда политика страны стала антироссийской, все изменилось.

«Приграничные районы всегда жили за счет русских. Никто никогда не привозил в Финляндию столько денег. В новогодние праздники гуляли только русские, для финнов это не праздник. Я помню времена, когда в центральных магазинах Хельсинки принимали рубли — клиенты из России были главными», — рассказала Наталья Хокканен.

Кроме того, по ее словам, в Финляндии в последнее время очень опасно болеть. К примеру, в Хельсинки всего пять машин скорой помощи на полмиллиона жителей.

Сначала семья отправилась на разведку в Санкт-Петербург и Волгоград — остановились на последнем. Переезд оформили по госпрограмме переселения соотечественников.

В апреле сообщалось, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Российской Федерацией не ранее конца 2025 года. Журналисты писали, что если бы Европейский союз возобновил политические отношения с Москвой, то Хельсинки мог бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе на политическом уровне.

Позднее стало известно, что девять российских граждан, проживающих в Финляндии, подали жалобу в ЕСПЧ на финские власти, посчитав, что закрытие границы с Россией нарушает их права. Суд в связи с этим запросил у Хельсинки разъяснений.

Ранее в Финляндии выступили с резким заявлением в адрес России.

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