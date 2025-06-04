Живущий в Москве британец рассказал, что впечатлило его больше всего

Переехавший в Россию британец на своем YouTube-канале рассказал, что в Москве его больше всего впечатлил уровень жизни граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем <...> Москва показалась мне богаче моего родного Эдинбурга!», — заявил он.

По словам блогера, в ресторанах, несмотря на высокие цены, всегда много посетителей. Он также считает, что в российской столице очень безопасно, и это сказывается на поведении граждан.

Кроме того, британец отметил большое количество детских площадок высокого качества в Москве.

До этого американский блогер Эрик Пичони рассказал о переезде в Россию из-за благоприятных условий для семьи. По его словам, государственная поддержка родителей и чувство безопасности стали ключевыми причинами решения. Пичони, у которого есть двухлетняя дочь, подчеркнул, что в России траты на медицину и воспитание детей значительно ниже, чем в США.

Ранее американец вдохновился творчеством Достоевского и переехал в российский город.