Раскрыта крупнейшая кража драгоценностей в истории США

Полиция США назвала имена семерых мужчин, подозреваемых в краже драгоценностей, предназначенных для выставки ювелирами и коллекционерами. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в июле 2022 года, когда изделия, включая золото, бриллианты, рубины, изумруды и часы, были похищены из бронированного грузовика, направлявшегося в Пасадену, пригород Лос-Анджелеса. Общая стоимость украденных предметов составляет около $100 миллионов. Прокуроры установили, что в преступлении участвовали как минимум семь человек и оно было признано крупнейшей кражей драгоценностей в истории страны.

8 и 9 июля украшения были выставлены в Сан-Матео, Калифорния. На следующий вечер их загрузили в бронированный автомобиль, направлявшийся в Лос-Анджелес. Один из обвиняемых Джазаэль Падилья Ресто, вместе с сообщниками начал преследовать машину. В ночь на 11 июля они проникли в грузовик и похитили 24 мешка с драгоценностями. Способы, которыми они осуществили кражу, остаются загадкой.

После этого, как предполагают прокуроры, преступники направились в Восточный Голливуд, отключив телефоны, использованные во время преступления. Когда полиция вышла на след преступной группы, были проведены обыски в их домах, где были обнаружены некоторые из украденных драгоценностей. Вопрос о местонахождении остальных изделий пока остается открытым.

До этого телеканал CNBC сообщил, что США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать $1 млрд.

Ранее в Петербурге лжеполицейские устроили «обыск» в квартире и вынесли деньги и драгоценности.