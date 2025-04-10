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Число подростковых наркопреступлений в России за два года выросло почти в два раза

МВД: число подростковых наркопреступлений в РФ выросло в 1,8 раза с 2022 года
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Shutterstock

Число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза с 2022 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сбыт запрещенных веществ за два года увеличился в 2,4 раза.

Волк объяснила, что взрослые преступники предпочитают заманивать в криминальную деятельность именно подростков. В частности, на детей выходят через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях. Подросткам предлагают легкие деньги за работу «доставщиком». Также детей убеждают, что так как они несовершеннолетние, то им «ничего не будет».

Преступники требуют у подростков фото с документом, объясняя это как страховку от кражи товара, но на самом деле они получают инструмент для шантажа юных «работников».

До этого Следственный комитет России выступил за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. По словам председателя ведомства Александра Бастрыкина, в последнее время подростки младше 16 лет участвуют в наркоторговле. Он отметил, что в России каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотиков.

Ранее Бастрыкин назвал тревожным уровень подростковой преступности в России.

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