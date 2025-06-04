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Общество
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Полиция накрыла лабораторию, производившую полтонны наркотиков в месяц

Под Челябинском ликвидировали лабораторию, в которой нашли 427 кг наркотиков

В Карталинском районе Челябинской области полиция провела рейд в лабораторию, производившую около 500 кг наркотиков в месяц. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, производство располагалось в частном доме. Синтезированное запрещенное вещество помещали в тайники, откуда наркотик распространялся по регионам через курьеров. Отмечается, что вес каждой «закладки» достигал от 15 до 20 кг.

В лаборатории нашли свыше 427 кг запрещенных веществ — это около 1 млн разовых доз общей стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела, «работники» лаборатории заключены под стражу.

В апреле Волк сообщала, что число подростковых наркопреступлений в России выросло в 1,8 раза с 2022 года. По ее словам, сбыт запрещенных веществ за два года увеличился в 2,4 раза.

Представитель МВД добавила, что взрослые преступники предпочитают заманивать в криминальную деятельность именно подростков. В частности, на детей выходят через мессенджеры, теневые сегменты интернета и трафареты на зданиях.

Ранее сообщалось о случае в Красноярском крае, где гаишники отняли у водителя марихуану и уток.

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