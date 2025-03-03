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В Петербурге наркокурьер попался полиции с примотанной к спине партией гашиша

В Петербурге задержали мужчину с примотанной к спине партией наркотиков
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Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции Петербурга задержали на Московском вокзале наркокурьера с партией гашиша, он прятал наркотики в пакете, примотанном к спине. Об этом сообщает «МВД Медиа».

45-летний мужчина привлек внимание полицейских на вокзале. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили у него пластиковый пакет, примотанный скотчем к спине с пятью вакуумными упаковками с коричневым веществом внутри.

По данным экспертизы, в пакете находилось 490 граммов гашиша. Задержанный признался, что приобрел запрещенное вещество в Сети и намеревался продать его в Рязани, куда планировал уехать на ближайшем поезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, петербуржцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области задержаны двое мужчин, которые занимались производством конфет, начиненных психотропными веществами. Подельники выращивали грибы, содержащие психотропные вещества. Получившуюся сушеную массу они смешивали с шоколадом, упаковывали в подарочные коробки и продавали.

Ранее двое москвичей переправляли наркотики из Москвы в Калмыкию в банках из-под тушенки.

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