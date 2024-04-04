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Глава Роспотребнадзора перечислила варианты появления «болезни Х»

Попова: «болезнь Х» может быть старым вирусом-мутантом с новыми свойствами

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

«Болезнь Х» может оказаться каким-либо старым вирусом, который мутировал и приобрел новые свойства, либо вирусом, который перешел от животного к человеку. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ.

По ее мнению, он также может относиться к совершенно новым инфекциям, или к вирусам, преодолевшим межвидовой барьер.

«Мы должны в первую очередь его тестировать», — утверждает глава ведомства.

В Роспотребнадзоре на данный момент просчитываются различные сценарии возникновения этого заболевания, резюмировала Попова.

Как отмечается в публикации, для этого сейчас работает система референс-центров, биологического надзора и мобильные лаборатории.

В конце января глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус посвятил свой доклад на Давосском форуме возбудителю «болезни Х», которая может вызвать следующую пандемию. О том, какие патогены претендуют на эту роль, почему новая пандемия, скорее всего, начнется из-за вируса и какими качествами он должен обладать, в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее политолог объяснил, зачем Давос распространяет тревожные слухи о «болезни X».

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