Попова усомнилась в достоверности данных ВОЗ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о кризисе доверия к статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС. По ее словам, публикуемые данные не позволяют адекватно оценивать эпидемиологические риски.

По ее словам, ВОЗ предоставляет противоречивую информацию. Например, организация сообщает о 4 млн случаев холеры ежегодно при 143 тыс. смертей, но в других отчетах фигурируют лишь 800 тыс. заболевших и 5 тыс. летальных исходов. Такие расхождения, по мнению Поповой, свидетельствуют о недостатках в системе регистрации и выявления заболеваний.

«Таким образом, люди на планете не могут сориентироваться и увидеть свои риски», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что отсутствие достоверных данных от отдельных стран создает ложное впечатление об эпидемиологическом благополучии, что впоследствии опровергается реальной ситуацией.

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