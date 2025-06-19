Полицейские в РФ накрыли цех, где нелегально жили и работали мигранты

МВД: в Подмосковье выявлен цех, где незаконно проживали и работали 35 мигрантов

В Подмосковье полицейские накрыли цех, где незаконно проживали и работали 35 мигрантов. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«‎На территории предприятия находились 35 иностранных граждан, которые работали без патентов и не имели регистрации. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Суд оштрафовал каждого на 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — сказано в сообщении.

Как установили сотрудники полиции, 40-летний генеральный директор фирмы и его 49-летний заместитель незаконно привлекли иностранцев к работе и незаконно организовали им проживание на работе.

Правоохранители завели уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ. Одного из фигурантов отправили под домашний арест, второго заключили под стражу, добавили в МВД.

По состоянию на начало июня в российском реестре контролируемых лиц числится около 772 тысяч иностранных граждан. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, занесенных в реестр контролируемых лиц в связи с утратой законных оснований для пребывания на территории России. Первоначально им предписывалось урегулировать свой статус или покинуть РФ до 30 апреля. Однако 28 апреля президент России Владимир Путин продлил этот срок до 10 сентября.

Ранее в МВД назвали условие для включения детей-мигрантов в реестр контролируемых лиц.