В МВД объяснили, как будут включать детей-мигрантов в реестр контролируемых лиц

Детей-мигрантов будут включать в список контролируемых лиц МВД при непродлении срока пребывания в России. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«В случае если в установленном порядке разрешенный срок временного пребывания несовершеннолетнего не будет продлен, он будет признан незаконно находящимся на территории РФ и автоматически включен в реестр контролируемых лиц», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что мигранты, которые приезжают в Россию с несовершеннолетними детьми, несут полную ответственность за соблюдение миграционного законодательства в отношении своих детей. В том числе дети мигрантов должны стоять на миграционном учете, при наличии РВП или ВНЖ — быть соответствующим образом зарегистрированы, а с шести лет — пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Премьер-министр России Михаил Мишустин недавно заявил, что около 640 тысяч иностранцев включены в список находящихся в РФ нелегально — реестр контролируемых лиц МВД.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.