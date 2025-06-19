В Берлине прошла акция в знак протеста на запрет купания в Шпрее

В Берлине устроили заплыв в знак протеста на запрет купания в реке Шпрее

В Берлине прошла акция протеста, в ходе которой участники устроили массовый заплыв в реке Шпрее, выражая таким образом несогласие с действующим запретом на купание. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Ассоциация Flussbad Berlin выступила организатором «плавающей демонстрации», в которой во вторник приняли участие 300 человек. Целью акции было показать, что введенный властями 100 лет назад запрет на купание в реке утратил свою актуальность, и что вода в Шпрее в настоящее время пригодна для купания.

«Мы больше не считаем запрет на купание обоснованным. Сегодня у нас есть возможность в режиме реального времени контролировать качество воды», — заявил председатель ассоциации и организатор акции Ян Эдлер.

В свою очередь, местные власти выражают обеспокоенность состоянием экологии местных вод и подчеркивают отсутствие нормативных актов, разрешающих купание в реке.

До этого эксперт Михаил Лебедев рассказал «Газете.Ru», что при купании в водоемах всегда есть риск заражения инфекционными болезнями, среди которых шистосомозный дерматит, острые кишечные инфекции, гепатит А, водная лихорадка и многие другие. Особенно этот риск возрастает при установившейся на долгое время жаре.

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