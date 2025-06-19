Комик Грачев из Comedy Club готов озвучить Путина в новом «Простоквашино»

В «Союзмультфильме» заявили, что президент России Владимир Путин может появиться в продолжении «Простоквашино» — в дуэте с котом Матроскиным. Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, играющий роль президента в фильмах и комедийных скетчах, заявил «Газете.Ru», что готов озвучить Путина, если ему предложат.

«Да, соглашусь. Какая у меня может быть там роль? Как креативные авторы этого мультфильма, реализуют эту линию, сложно сказать, но я думаю, что как-то классно сделают», — сказал он.

Актер также считает, что президент любит больше собак, поэтому он «не знает», возможен ли «яркий дуэт» Матроскина и Путина. Детям-зрителям, по его мнению, появление президента в мультфильме должно понравиться.

«Мне кажется, что положительно. Это будет положительный персонаж. Они, в общем, через мультфильм будут более лучше знакомиться с президентом, я так полагаю», — заключил Грачев.

До этого Дмитрий Песков заявил, что с Кремлем не нужно согласовывать появление Путина в кино, потому что «Путин – неотъемлемая часть страны, в том числе и маленьких сограждан».

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