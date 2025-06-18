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Создатели «Смешариков» объяснили путаницу в образах Кроша и Ежика на ПМЭФ

В «Смешариках» назвали путаницу в образах Кроша и Ежика на ПМЭФ намеренной трансформацией
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Екатерина Шамарова/ТАСС

Участники Петербургского международного экономического форума заметили на площадке Кроша и Ежика из «Смешариков», которые поменялись телами. Как пояснила «Газете.Ru» генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина — это не случайная путаница, а «намеренная трансформация».

«В этом году ГК «Рики» (владеет франшизой «Смешариков – «Газета.Ru») представит гостям форума арт-проект, нацеленный на развитие культуры коллекционирования в нашей стране, а также на поддержку российских и международных художников. Мы уже наблюдаем повышенный интерес к двум экспозициям — Крошу и Ежику. Это экспонаты авторства основателя группы компаний Ильи Попова. Внимательные гости заметили путаницу в их образах. Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая. И нам очень приятно, что на площадке форума собралось так много поклонников Смешариков», — сказала Немчинова.

До этого в сети распространились фото главных героев мультфильма «Смешарики», которым организаторы ПМЭФ поменяли очертания. Ежик выполнен с большими кроличьими ушами, в то время как Крош — с иголками.

Ранее мультсериал от «Смешариков» стартовал на крупных платформах Южной Кореи.

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