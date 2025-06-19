В Литве рассказали, какое наказание грозит спрыгнувшему с поезда россиянину

В Литве разыскивают гражданина РФ, который спрыгнул с транзитного пассажирского поезда Адлер — Калининград. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Департамент литовской полиции.

Власти республики считают, что молодой человек мог спрыгнуть с поезда между станциями «Пильвишкяй» и «Кибартай», когда до него оставалось около 25 минут. Информацию об исчезновении пассажира 2004 года рождения получили все наряды полиции.

Как отмечается, за нарушение порядка транзита россиянину грозит предупреждение или штраф в размере от €70 до €300. В Службе охраны госграницы (VSAT) заявили, что подобные случаи происходят «крайне редко».

Информация о побеге россиянина появилась в СМИ накануне. Утром 17 июня 21-летний уроженец Башкирии Даниил М. сел в поезд сообщением «Адлер — Калининград» и, предположительно, спрыгнул, когда состав уже находился на территории иностранного государства. Проводник увидел открытую дверь вагона за 25 минут до прибытия поезда на станцию ​​Кибартай, а сотрудники Службы охраны госграницы убедились в том, что в поезде отсутствует один из пассажиров. По предварительным данным, Даниил не имеет отношения к каким-либо запрещенным организациям. Дома у него остались родители и две сестры, к розыску россиянина подключилась полиция Литвы.

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