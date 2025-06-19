Эксперт объяснила, чем натуральный квас отличается от подделки

Натуральный квас от подделки отличается способом приготовления. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила консультант по организации правильного питания Мария Верченова. Она отметила, что многие опасаются наличия в напитке большого количества сахара. Однако, по ее словам, если речь о натуральном продукте, все сахара там уже перебродили.

«Водку тоже делают на сахаре, но в итоге он растворяется. Здесь нужно знать технологию приготовления, потому что есть газированный напиток со вкусом кваса, а есть квас как продукт брожения — это два разных вида. И в продукте брожения весь сахар вырабатывается. Исходно там кругом вода, сахар и дрожжи, но технологии разные», — рассказала специалист.

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого предупреждали, что людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса.

При этом в ведомстве отметили, что у напитка есть и полезные для здоровья свойства — так, он улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем благодаря наличию углекислоты.

Ранее российские ученые раскрыли секрет похудения с помощью кваса.