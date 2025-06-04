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Общество
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Врач рассказал, при каких заболеваниях стоит отказаться от кваса

Роспотребнадзор: людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Людям с гастритом и циррозом печени следует отказаться от кваса. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Качество кваса зависит от добросовестности производителя, который должен строго соблюдать технологию приготовления», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что у этого напитка есть и полезные для здоровья качества — так, он улучшает обмен веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем благодаря наличию углекислоты.

При выборе кваса россиянам посоветовали обращать внимание на его состав в случае приобретения бутилированного напитка — в нем не должно быть ароматизаторов и консервантов. При покупке разливного кваса следует обращать внимание на соблюдение санитарных норм — в частности, на наличие контейнеров с крышками на точке разлива и защищенность емкостей для хранения от воздействия прямых солнечных лучей.

До этого врач Мельникова посоветовала не употреблять мороженое, лимонады и квас в жару.

Она напомнила, что эти сладкие напитки только усилят чувство жажды и сохранят больше тепла, так как препятствуют нормальному потоотделению и увеличивают риск обезвоживания.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки лучше всего утоляют жажду в жару.

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